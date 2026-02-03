Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 71 смотреть онлайн

Загадочное исчезновение
Великолепная пятерка
9.12023, Загадочное исчезновение
Криминал, Комедия18+
Оперативники расследуют загадочное исчезновение из своей квартиры актрисы театра Лидии Беликовой, с которой у Шапошникова был бурный роман. Особые подозрения у оперативников вызывает странный профессор исторических наук, живущий на верхнем этаже дома прямо над квартирой Беликовой. Да и актёр того же театра, бывший муж Беликовой Святослав, ведёт себя не менее подозрительно…

Россия
Комедия, Криминал, Детектив
Full HD
39 мин / 00:39

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

