Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 71 смотреть онлайн

Оперативники расследуют загадочное исчезновение из своей квартиры актрисы театра Лидии Беликовой, с которой у Шапошникова был бурный роман. Особые подозрения у оперативников вызывает странный профессор исторических наук, живущий на верхнем этаже дома прямо над квартирой Беликовой. Да и актёр того же театра, бывший муж Беликовой Святослав, ведёт себя не менее подозрительно…

