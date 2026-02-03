Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 12 смотреть онлайн

По просьбе подруги по колледжу Жени дочь Голованова Таня едет вместе с ней на актёрский кастинг, и исчезает вместе с Женей. На месте исчезновения оперативники находят лужу крови. Голованов чуть не сходит с ума в ожидании экспертизы. Вся «великолепная пятёрка» уверяет Голованова, что с Таней ничего плохого случиться не может…

