Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 12 смотреть онлайн

9.12023, Кастинг
Криминал, Комедия18+
По просьбе подруги по колледжу Жени дочь Голованова Таня едет вместе с ней на актёрский кастинг, и исчезает вместе с Женей. На месте исчезновения оперативники находят лужу крови. Голованов чуть не сходит с ума в ожидании экспертизы. Вся «великолепная пятёрка» уверяет Голованова, что с Таней ничего плохого случиться не может…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

