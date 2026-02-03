Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 48 смотреть онлайн

От аневризмы сосудов головного мозга умирает Ева Никитина, ставшая недавно богатой наследницей. Перед трагедией Ева смотрелась в зеркало, изготовленное в восемнадцатом веке французским магом и алхимиком Луи Арпо. По легенде все обладатели зеркала либо бесследно исчезали, либо умирали загадочной смертью. Но оперативники подозревают, что смерть Евы была кем-то умышленно спровоцирована…

