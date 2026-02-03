Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 48 смотреть онлайн

Свет мой, зеркальце
Великолепная пятерка
6-й сезон
Криминал, Комедия18+
От аневризмы сосудов головного мозга умирает Ева Никитина, ставшая недавно богатой наследницей. Перед трагедией Ева смотрелась в зеркало, изготовленное в восемнадцатом веке французским магом и алхимиком Луи Арпо. По легенде все обладатели зеркала либо бесследно исчезали, либо умирали загадочной смертью. Но оперативники подозревают, что смерть Евы была кем-то умышленно спровоцирована…

Россия
Комедия, Криминал, Детектив
Full HD
39 мин / 00:39

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

