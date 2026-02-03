Милые гости
Великолепная пятерка
6-й сезон
Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 80 смотреть онлайн

Криминал, Комедия18+
В своей квартире во время званого обеда убит коллекционер и оценщик Борис Огнев. Под подозрением сын Огнева, у которого сложились напряженные отношения с отцом, а также четверо гостей. Один из них, художник Тишкевич, имеет серьёзный мотив и недавно устроил с Огневым драку, а художник Жиров подозрительно избегает разговора с оперативниками…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

