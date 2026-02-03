Кузнецы своего счастья
Великолепная пятерка
6-й сезон
Кузнецы своего счастья

Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 100 смотреть онлайн

9.1 2023, Кузнецы своего счастья
Криминал, Комедия18+
На пустыре обнаружен труп врача частной клиники Надежды Решетниковой. Накануне убийства Надежда была в кузнице Валентина Барсукова, где кузнец Иван Скитальцев выполняет работу по заказу Надежды. Выясняется, что из кузницы Надежда отправилась не домой, а на свидание со своим любовником Виктором Кречинским. Кречинского на глазах оперативников сбивает на электросамокате неизвестный...

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

