Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 100 смотреть онлайн

На пустыре обнаружен труп врача частной клиники Надежды Решетниковой. Накануне убийства Надежда была в кузнице Валентина Барсукова, где кузнец Иван Скитальцев выполняет работу по заказу Надежды. Выясняется, что из кузницы Надежда отправилась не домой, а на свидание со своим любовником Виктором Кречинским. Кречинского на глазах оперативников сбивает на электросамокате неизвестный...

