Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 38 смотреть онлайн

Криминал, Комедия18+
О сериале

Убит состоятельный предприниматель Вячеслав Павлов. На первый взгляд, неопровержимые улики указывают на то, что Павлова убила его дочь Ася, но Красавченко убеждён, что девушка к убийству непричастна. Однако, в виновности Аси убеждена даже её мать. Так кто же окажется прав – влюблённый в Асю оперативник, или её гулящая мать?..

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

