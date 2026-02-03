Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 35 смотреть онлайн

При загадочных обстоятельствах на улице умирает руководитель передовой научной лаборатории София Смелкова. Экспертиза выявляет у жертвы многочисленные повреждения мозга, вызванные неизвестной причиной. Под подозрение попадает Фёдор Дубов, который называет себя магом и «цифровым экстрасенсом». Оперативники выезжают на задержание Дубова и попадают в перестрелку. Что это: простое совпадение или тщательно подготовленная «магом» засада?..

