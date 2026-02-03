Пробив
Великолепная пятерка
6-й сезон
Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 18 смотреть онлайн

9.12023, Пробив
Криминал, Комедия18+
О сериале

В зале для боулинга с особой жестокостью убит бывший сотрудник ГИБДД, а ныне владелец сантехнической фирмы Аристарх Никодимов. По подозрению в причастности к убийству задерживают менеджера соседнего с клубом ресторана. Но уже в самом начале следствия у оперативников появляется сомнение, что убитый действительно являлся тем, за кого себя выдавал…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

