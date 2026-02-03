Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 18 смотреть онлайн

В зале для боулинга с особой жестокостью убит бывший сотрудник ГИБДД, а ныне владелец сантехнической фирмы Аристарх Никодимов. По подозрению в причастности к убийству задерживают менеджера соседнего с клубом ресторана. Но уже в самом начале следствия у оперативников появляется сомнение, что убитый действительно являлся тем, за кого себя выдавал…

