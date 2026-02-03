Мы из джаза
Великолепная пятерка
6-й сезон
Мы из джаза

Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 37 смотреть онлайн

9.12023, Мы из джаза
Криминал, Комедия18+
Водитель автобуса Пётр Ширяев заявляет в полицию об исчезновении его дочери Ульяны. Друг девушки, художник-реставратор Максим, уверяет, что он расстался с Ульяной в лесополосе по дороге из джаз-клуба. В лесополосе находят труп женщины, но это не Ульяна, а менеджер джаз-клуба Зоя. Не в роковом ли названии клуба причина всех бед?..

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

