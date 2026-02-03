Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 74 смотреть онлайн

В собственной квартире убит Борис Смирнов, содержимое его домашнего сейфа исчезло. Исчезла так же и одна из дорогих картин, принадлежащих Смирнову. Под подозрение попадают любовница Смирнова Ксения Маликова, и его сын Иван, с которым у Смирнова был конфликт. Но познакомившись с Ксенией, оперативники начинают сомневаться, что её могла заинтересовать картина…

