Великолепная пятерка
6-й сезон
Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 74 смотреть онлайн

9.12023, Миллионы
Криминал, Комедия18+
О сериале

В собственной квартире убит Борис Смирнов, содержимое его домашнего сейфа исчезло. Исчезла так же и одна из дорогих картин, принадлежащих Смирнову. Под подозрение попадают любовница Смирнова Ксения Маликова, и его сын Иван, с которым у Смирнова был конфликт. Но познакомившись с Ксенией, оперативники начинают сомневаться, что её могла заинтересовать картина…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

