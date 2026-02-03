Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 20 смотреть онлайн

Неподалеку от своей дачи убит бывший директор крупного предприятия Зверев. Возможно, что убийцу видела Нора Леонидовна, соседка Зверева по даче. Нора Леонидовна боится оставаться на даче одна, Кузьмин остается ее охранять. Сын и невестка утверждают, что никаких конфликтов у Зверева не было. Ночью Нора Леонидовна слышит под окнами чьи-то шаги…

