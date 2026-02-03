Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 88 смотреть онлайн

Вышел в тираж.
Криминал, Комедия18+
Сезоны и серии

О сериале

В типографии убит током её владелец и директор Сергей Гусев. На первый взгляд - несчастный случай на производстве. Однако Голованов в это не верит. Бывшая жена Гусева Матильда не скрывает, что рада известию о смерти экс-супруга. В кабинет замдиректора типографии приходит неизвестный, который страшно его пугает. С чего бы это?..

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

