Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 88 смотреть онлайн

В типографии убит током её владелец и директор Сергей Гусев. На первый взгляд - несчастный случай на производстве. Однако Голованов в это не верит. Бывшая жена Гусева Матильда не скрывает, что рада известию о смерти экс-супруга. В кабинет замдиректора типографии приходит неизвестный, который страшно его пугает. С чего бы это?..

