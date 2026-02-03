Кляузник
Великолепная пятерка
6-й сезон
Кляузник

Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 98 смотреть онлайн

9.12023, Кляузник
Криминал, Комедия18+
Погладив лягушку, которую ему подарил неизвестный посетитель, в муках умирает пенсионер Геннадий Пылёв. Выясняется, что он жил на широкую ногу и мучил жалобами владельцев кафе и гостиниц вокруг. Последнюю жалобу Пылёв написал на кафе перуанской кухни «РикЕса». Когда следователи собираются поговорить с владельцем кафе, тот совершает дерзкий побег на самокате...

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

