Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 57 смотреть онлайн

Электрический скат

Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 57

9.1.2023, Электрический скат
Криминал, Комедия18+
О сериале

В бассейне спа-салона с помощью разряда тока убивают журналистку-стрингера Еву Семёнову. А в комнате управления находят труп техника спа-салона Петра Орехова. Под подозрение попадает коллега и парень Евы, Никита Родионов, у которого с Евой был острый конфликт. Но оперативники склоняются к версии, что к убийствам причастен кто-то из персонала салона…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

