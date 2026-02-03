Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 57 смотреть онлайн

В бассейне спа-салона с помощью разряда тока убивают журналистку-стрингера Еву Семёнову. А в комнате управления находят труп техника спа-салона Петра Орехова. Под подозрение попадает коллега и парень Евы, Никита Родионов, у которого с Евой был острый конфликт. Но оперативники склоняются к версии, что к убийствам причастен кто-то из персонала салона…

