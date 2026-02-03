В убийстве программиста банка «Остров» Артёма Гущина и охранника Фёдора Елагина подозревается глава программного отдела банка, хорошая знакомая Кузьмина Карина Ларина. Карина утверждает, что преступление совершила девушка-курьер из службы доставки, лицо которой в момент убийства скрывала чёрная маска. Оперативники выясняют, что курьер Надежда Дорохова, постоянно доставлявшая заказы для Артёма, пропала…

