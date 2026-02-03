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Великолепная пятерка
6-й сезон
Бэкдор
9.22023, Бэкдор
Детектив18+
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Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 92 смотреть онлайн

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О сериале

В убийстве программиста банка «Остров» Артёма Гущина и охранника Фёдора Елагина подозревается глава программного отдела банка, хорошая знакомая Кузьмина Карина Ларина. Карина утверждает, что преступление совершила девушка-курьер из службы доставки, лицо которой в момент убийства скрывала чёрная маска. Оперативники выясняют, что курьер Надежда Дорохова, постоянно доставлявшая заказы для Артёма, пропала…

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»