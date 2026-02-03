Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 27 смотреть онлайн

Убит успешный криптоинвестор Ростислав Тодоренко. Под подозрение попадают муж Ангелины Кузнецовой Олег, узнавший о связи Ангелины с Ростиславом, и Николай Рокотов – отчим Ростислава, открыто угрожавший пасынку расправой. И Олег, и Рокотов имели серьёзные мотивы, но оперативникам предстоит выяснить, кто из них смог пойти на убийство. Или это был кто-то третий?..

