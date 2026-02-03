Крипта
Великолепная пятерка
6-й сезон
Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 27 смотреть онлайн

9.12023, Крипта
Криминал, Комедия18+
О сериале

Убит успешный криптоинвестор Ростислав Тодоренко. Под подозрение попадают муж Ангелины Кузнецовой Олег, узнавший о связи Ангелины с Ростиславом, и Николай Рокотов – отчим Ростислава, открыто угрожавший пасынку расправой. И Олег, и Рокотов имели серьёзные мотивы, но оперативникам предстоит выяснить, кто из них смог пойти на убийство. Или это был кто-то третий?..

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

