Великолепная пятерка
6-й сезон
Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 5 смотреть онлайн

9.12023, Тени минувшего
Криминал, Комедия18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

О сериале

На своей даче убита владелица банка «Ладога» Юлианна Архангельская. Накануне Юлианна возражала против брака своей внучки Елизаветы с Маратом Крупяковым.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

