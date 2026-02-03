Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 42 смотреть онлайн

Выстрелом из травматического пистолета убита Нина Волгина, техник-смотритель Управляющей компании. Незадолго до убийства у Волгиной был конфликт с крупным арендатором. Начальник Волгиной утверждает, что ему не известна причина конфликта. Оперативники задерживают уличного хулигана, который хотел избавиться от патронов для травмата. Но подходят ли они к пистолету, из которого застрелили Волгину?..

