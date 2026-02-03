Травмат
Wink
Сериалы
Великолепная пятерка
6-й сезон
Травмат

Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 42 смотреть онлайн

9.12023, Травмат
Криминал, Комедия18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезонВеликолепная пятерка. Спецсерии. КрасноярскВеликолепная пятерка. Спецсерии. Вологда

О сериале

Выстрелом из травматического пистолета убита Нина Волгина, техник-смотритель Управляющей компании. Незадолго до убийства у Волгиной был конфликт с крупным арендатором. Начальник Волгиной утверждает, что ему не известна причина конфликта. Оперативники задерживают уличного хулигана, который хотел избавиться от патронов для травмата. Но подходят ли они к пистолету, из которого застрелили Волгину?..

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»