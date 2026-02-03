Убит Алексей Васильев, банковский коллектор. Подозрение падает на Бориса Лысова, любовника жены Васильева – Марии. За день до убийства Васильев застал Марию в постели с Лысовым, избил и выгнал его. Но менеджер банка сообщает, что Васильева мог убить Забелин – должник банка, по характеру – буйный. Или это Мария избавилась от нелюбимого мужа?..

