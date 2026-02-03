Вышибала
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Сериалы
Великолепная пятерка
6-й сезон
Вышибала
9.22023, Вышибала
Детектив18+
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Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 81 смотреть онлайн

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О сериале

Убит Алексей Васильев, банковский коллектор. Подозрение падает на Бориса Лысова, любовника жены Васильева – Марии. За день до убийства Васильев застал Марию в постели с Лысовым, избил и выгнал его. Но менеджер банка сообщает, что Васильева мог убить Забелин – должник банка, по характеру – буйный. Или это Мария избавилась от нелюбимого мужа?..

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»