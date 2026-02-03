Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 8 смотреть онлайн

Во время отдыха на озере на глазах у оперативников из неустановленного оружия убита фотомодель Инна Большакова. Муж Инны, фотограф Арсений, настаивает, что это он убил жену и требует его арестовать. Но оперативники больше склонны подозревать в убийстве Инны хозяина местного Центра отдыха, у которого были когда-то с Инной серьёзные отношения…

