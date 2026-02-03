Сауна
Великолепная пятерка
6-й сезон
Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 52 смотреть онлайн

9.12023, Сауна
Криминал, Комедия18+
В сауне от отравления смертельной дозой снотворного умирает приятель Красавченко психотерапевт Виталий Терентьев. Для экспертов становится загадкой, каким образом и когда препарат мог попасть в организм Терентьева. Под подозрение попадает загадочная пациентка Терентьева по имени Каролина. Выйти на след Каролины оперативникам никак не удаётся, но внезапно она сама находит Красавченко…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

