Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 52 смотреть онлайн

В сауне от отравления смертельной дозой снотворного умирает приятель Красавченко психотерапевт Виталий Терентьев. Для экспертов становится загадкой, каким образом и когда препарат мог попасть в организм Терентьева. Под подозрение попадает загадочная пациентка Терентьева по имени Каролина. Выйти на след Каролины оперативникам никак не удаётся, но внезапно она сама находит Красавченко…

