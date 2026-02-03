Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 94 смотреть онлайн

"Возле дома своей любовницы выстрелом из арбалета убит владелец автосалона Борис Крестовский. Мастер автосалона Бобров сообщает, что один из покупателей –Мыльников, который в вечер убийства предъявлял Крестовскому претензии в агрессивной форме, а наутро не явился в автосалон, чтобы забрать свою машину.

