Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 31 смотреть онлайн

Ядом редкого тропического растения отравлена курьер пекарни «Пирогалики» Елизавета Осокина. В причастности к убийству подозревается парень Елизаветы, Олег Степанов. Олег пытается покончить с собой, но его успевают спасти оперативники. Олег утверждает, что собирался броситься с моста от того, что он потерял любимую девушку. Оперативникам сомневаются в такой глубине чувств Олега…

