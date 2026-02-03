Кузя 2.0
Великолепная пятерка
6-й сезон
Кузя 2.0

Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 31 смотреть онлайн

9.12023, Кузя 2.0
Криминал, Комедия18+
Ядом редкого тропического растения отравлена курьер пекарни «Пирогалики» Елизавета Осокина. В причастности к убийству подозревается парень Елизаветы, Олег Степанов. Олег пытается покончить с собой, но его успевают спасти оперативники. Олег утверждает, что собирался броситься с моста от того, что он потерял любимую девушку. Оперативникам сомневаются в такой глубине чувств Олега…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

