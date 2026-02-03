Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 3 смотреть онлайн

Клиент
Великолепная пятерка
6-й сезон
Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 3

2023, Клиент
Криминал, Комедия
Убита косметолог салона красоты «Шик» Маша Завьялова. Владелица салона сообщает, что Завьялова флиртовала на работе с клиентами. Незадолго до смерти Завьялова звонила одному из своих клиентов - Сергею Прошину. Сергей Прошин предъявляет алиби и указывает на Дамира, бывшего парня Завьяловой. Оперативники выясняют, что Дамир работает на рынке под началом уголовников…

Россия
Комедия, Криминал, Детектив
Full HD
39 мин / 00:39

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

