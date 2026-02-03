Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 3 смотреть онлайн

Убита косметолог салона красоты «Шик» Маша Завьялова. Владелица салона сообщает, что Завьялова флиртовала на работе с клиентами. Незадолго до смерти Завьялова звонила одному из своих клиентов - Сергею Прошину. Сергей Прошин предъявляет алиби и указывает на Дамира, бывшего парня Завьяловой. Оперативники выясняют, что Дамир работает на рынке под началом уголовников…

