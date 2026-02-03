Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 6 смотреть онлайн

На базе отдыха «Емеля» убит частный детектив Денис Грошев. Бывшая жена Грошева Римма и их сын Валентин утверждают, что перед этим Грошев сам собирался убить Римму, но их изложение событий выглядит неправдоподобным. Бывшая возлюбленная Шапошникова Алина замечает, что на базе отдыха происходит нечто подозрительное. Шапошникову приходится остаться там на ночь…

