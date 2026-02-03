WinkСериалыВеликолепная пятерка6-й сезонЧастный детектив
Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 6 смотреть онлайн
9.12023, Частный детектив
Криминал, Комедия18+
О сериале
На базе отдыха «Емеля» убит частный детектив Денис Грошев. Бывшая жена Грошева Римма и их сын Валентин утверждают, что перед этим Грошев сам собирался убить Римму, но их изложение событий выглядит неправдоподобным. Бывшая возлюбленная Шапошникова Алина замечает, что на базе отдыха происходит нечто подозрительное. Шапошникову приходится остаться там на ночь…
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb
- СПРежиссёр
Сергей
Полуянов
- МТРежиссёр
Михаил
Тимофеев
- АЩРежиссёр
Андрей
Щербинин
- РЛРежиссёр
Ратмир
Лутфуллин
- ПГАктёр
Павел
Григорьев
- ДЧАктёр
Дмитрий
Честнов
- АМАктриса
Анна
Мозжевилова
- АГАктёр
Андрей
Горбачев
- АКАктёр
Алексей
Красноцветов
- Актёр
Нодар
Джанелидзе
- КГАктёр
Константин
Гришанов
- ЕКАктёр
Егор
Кутенков
- ЕКАктриса
Елизавета
Ковалева
- АЩАктриса
Анна
Щетинина
- Актёр
Арсений
Хасанов
- НПСценарист
Наталья
Пахомова
- ЕКСценарист
Евгений
Кремнев
- ГПСценарист
Галина
Пальчик
- МЗСценарист
Марьяна
Задорожная
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- МФХудожник
Максим
Федоренко
- ЕЗХудожница
Елена
Захарова
- АМХудожница
Александра
Миронова
- ВБОператор
Владимир
Брыляков
- ПКОператор
Павел
Киселев
- ЛФОператор
Леонид
Фридман