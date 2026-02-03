Змея на черепахе
Wink
Сериалы
Великолепная пятерка
6-й сезон
Змея на черепахе

Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 97 смотреть онлайн

9.12023, Змея на черепахе
Криминал, Комедия18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезонВеликолепная пятерка. Спецсерии. КрасноярскВеликолепная пятерка. Спецсерии. Вологда

О сериале

Убит модный психолог Борис Покладов. Неизвестная женщина воткнула в шею Покладова шприц с цианидом и вытащила у него наградной пистолет. Умирая, Покладов смог ранить убийцу. От вдовы убитого Арины оперативники узнают, что Покладову угрожала расправой неизвестная женщина. К тому же выясняется, что Покладова хотел убить бывший муж одной из клиенток...

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»