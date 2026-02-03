Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 97 смотреть онлайн

Убит модный психолог Борис Покладов. Неизвестная женщина воткнула в шею Покладова шприц с цианидом и вытащила у него наградной пистолет. Умирая, Покладов смог ранить убийцу. От вдовы убитого Арины оперативники узнают, что Покладову угрожала расправой неизвестная женщина. К тому же выясняется, что Покладова хотел убить бывший муж одной из клиенток...

