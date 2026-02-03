Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 14 смотреть онлайн

Убита художник-декоратор Валентина Земцова, работавшая в поместье бизнесмена Аркадия Васильева. Выясняется, что незадолго до убийства Валентина похитила из дома Васильева уникальный красный бриллиант огромной стоимости. Но при Валентине бриллианта не оказалось. Не оказалось на месте и охранника поместья, который бесследно исчез как раз в то время, когда была убита Валентина…

