Великолепная пятерка
6-й сезон
Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 14 смотреть онлайн

9.12023, Раритет
Криминал, Комедия18+
О сериале

Убита художник-декоратор Валентина Земцова, работавшая в поместье бизнесмена Аркадия Васильева. Выясняется, что незадолго до убийства Валентина похитила из дома Васильева уникальный красный бриллиант огромной стоимости. Но при Валентине бриллианта не оказалось. Не оказалось на месте и охранника поместья, который бесследно исчез как раз в то время, когда была убита Валентина…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

