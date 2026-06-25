Беги, опер, беги!
Wink
Сериалы
Великолепная пятерка
8-й сезон
Беги, опер, беги!
9.22019, Беги, опер, беги!
Детектив18+

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Великолепная пятерка (сериал, 2019) сезон 8 серия 17 смотреть онлайн

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О сериале

Иногда полицейский сам становится мишенью. Кто-то покушается на жизнь Тимура Бубнова, и только случайность спасает его от пули. Кому Тимур мог перейти дорогу? А может пуля предназначалась не ему?

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»