Семейные ценности
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Сериалы
Великолепная пятерка
8-й сезон
Семейные ценности
9.22019, Семейные ценности
Детектив18+
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Великолепная пятерка (сериал, 2019) сезон 8 серия 1 смотреть онлайн

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О сериале

Семейный праздник обернулся кошмаром, когда юбиляра и молодого наследника большого бизнеса нашли мертвым в собственном доме. Убийца - кто-то из гостей, пришедших на день рождения. Бизнес-партнёры, родственники или враг под маской друга? Это выяснит "Великолепная пятёрка".

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»