Великолепная пятерка (сериал, 2019) сезон 8 серия 1 смотреть онлайн

Семейный праздник обернулся кошмаром, когда юбиляра и молодого наследника большого бизнеса нашли мертвым в собственном доме. Убийца - кто-то из гостей, пришедших на день рождения. Бизнес-партнёры, родственники или враг под маской друга? Это выяснит "Великолепная пятёрка".



