Убойная сила искусства
Wink
Сериалы
Великолепная пятерка
8-й сезон
Убойная сила искусства
9.22019, Убойная сила искусства
Детектив18+
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Великолепная пятерка (сериал, 2019) сезон 8 серия 11 смотреть онлайн

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О сериале

Любимое хобби и клуб по интересам - прекрасный способ отдохнуть от работы и домашних забот. Вот только в одном из таких кружков происходит жестокое убийство - отравлен руководитель фотостудии, а вскоре умирает и еще один член клуба. Очевидно, что убийца - один из участников студии, и майор Шапошников внедряется в неё под видом фотографа-любителя, чтобы выяснить правду.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»