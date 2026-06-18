Великолепная пятерка (сериал, 2019) сезон 8 серия 11 смотреть онлайн

Любимое хобби и клуб по интересам - прекрасный способ отдохнуть от работы и домашних забот. Вот только в одном из таких кружков происходит жестокое убийство - отравлен руководитель фотостудии, а вскоре умирает и еще один член клуба. Очевидно, что убийца - один из участников студии, и майор Шапошников внедряется в неё под видом фотографа-любителя, чтобы выяснить правду.



