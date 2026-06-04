Великолепная пятерка (сериал, 2019) сезон 8 серия 4 смотреть онлайн

Прямо перед своей свадьбой в подворотне застрелен бывший спецназовец. Выясняется, что он был должен крупную сумму денег одному бизнесмену, неужели его убили за долг? Следствие выясняет, что врагов у убитого было гораздо больше, чем один, а значит дело будет совсем непростым.

