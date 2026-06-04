Смертельный обман
Wink
Сериалы
Великолепная пятерка
8-й сезон
Смертельный обман
9.22019, Смертельный обман
Детектив18+
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Великолепная пятерка (сериал, 2019) сезон 8 серия 4 смотреть онлайн

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О сериале

Прямо перед своей свадьбой в подворотне застрелен бывший спецназовец. Выясняется, что он был должен крупную сумму денег одному бизнесмену, неужели его убили за долг? Следствие выясняет, что врагов у убитого было гораздо больше, чем один, а значит дело будет совсем непростым.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»