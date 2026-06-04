WinkСериалыВеликолепная пятерка8-й сезонСмертельный обман
9.22019, Смертельный обман
Детектив18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Великолепная пятерка (сериал, 2019) сезон 8 серия 4 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+39 мин
Великолепная пятерка
Сезон 8 Серия 1
- 18+39 мин
Великолепная пятерка
Сезон 8 Серия 2
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 8 Серия 3
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 8 Серия 4
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 8 Серия 5
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 8 Серия 6
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 8 Серия 7
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 8 Серия 8
- 18+39 мин
Великолепная пятерка
Сезон 8 Серия 9
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 8 Серия 10
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 8 Серия 11
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 8 Серия 12
- 18+39 мин
Великолепная пятерка
Сезон 8 Серия 13
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 8 Серия 14
- 18+39 мин
Великолепная пятерка
Сезон 8 Серия 15
- 18+Скоро
Великолепная пятерка
Сезон 8 Серия 16
- 18+Скоро
Великолепная пятерка
Сезон 8 Серия 17
- 18+Скоро
Великолепная пятерка
Сезон 8 Серия 18
О сериале
Прямо перед своей свадьбой в подворотне застрелен бывший спецназовец. Выясняется, что он был должен крупную сумму денег одному бизнесмену, неужели его убили за долг? Следствие выясняет, что врагов у убитого было гораздо больше, чем один, а значит дело будет совсем непростым.
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb
- СПРежиссёр
Сергей
Полуянов
- МТРежиссёр
Михаил
Тимофеев
- АЩРежиссёр
Андрей
Щербинин
- РЛРежиссёр
Ратмир
Лутфуллин
- ПГАктёр
Павел
Григорьев
- ДЧАктёр
Дмитрий
Честнов
- АМАктриса
Анна
Мозжевилова
- АГАктёр
Андрей
Горбачев
- АКАктёр
Алексей
Красноцветов
- Актёр
Нодар
Джанелидзе
- КГАктёр
Константин
Гришанов
- ЕКАктёр
Егор
Кутенков
- ЕКАктриса
Елизавета
Ковалева
- АЩАктриса
Анна
Щетинина
- Актёр
Арсений
Хасанов
- НПСценарист
Наталья
Пахомова
- ЕКСценарист
Евгений
Кремнев
- ГПСценарист
Галина
Пальчик
- МЗСценарист
Марьяна
Задорожная
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- МФХудожник
Максим
Федоренко
- ЕЗХудожница
Елена
Захарова
- АМХудожница
Александра
Миронова
- ВБОператор
Владимир
Брыляков
- ПКОператор
Павел
Киселев
- ЛФОператор
Леонид
Фридман