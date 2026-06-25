Синдром потери
Wink
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Великолепная пятерка
8-й сезон
Синдром потери
9.22019, Синдром потери
Детектив18+

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Великолепная пятерка (сериал, 2019) сезон 8 серия 18 смотреть онлайн

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О сериале

Люди бывают страшнее самых опасных зверей. Всю жизнь Сергей Волков усмирял агрессивных собак, но в итоге стал жертвой обычного человека. Кому была выгодна смерть владельца питомника для собак и какие тайны хранил талантливый зоопсихолог?

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»