Великолепная пятерка (сериал, 2019) сезон 8 серия 18 смотреть онлайн

Люди бывают страшнее самых опасных зверей. Всю жизнь Сергей Волков усмирял агрессивных собак, но в итоге стал жертвой обычного человека. Кому была выгодна смерть владельца питомника для собак и какие тайны хранил талантливый зоопсихолог?



