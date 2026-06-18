Великолепная пятерка (сериал, 2019) сезон 8 серия 14 смотреть онлайн

Во время занятий по йоге одна из участниц не выходит из транса и умирает. Эксперты устанавливают, что женщину отравили. Вскоре становится известно, что роковое занятие вел не случайный инструктор, а любовница мужа убитой. Неужели это она отравила свою соперницу? Или может, это сделал неверный муж? Великолепная пятёрка берется за расследование.



