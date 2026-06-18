Убийственная легкость бытия
Wink
Сериалы
Великолепная пятерка
8-й сезон
Убийственная легкость бытия
9.22019, Убийственная легкость бытия
Детектив18+
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Великолепная пятерка (сериал, 2019) сезон 8 серия 14 смотреть онлайн

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О сериале

Во время занятий по йоге одна из участниц не выходит из транса и умирает. Эксперты устанавливают, что женщину отравили. Вскоре становится известно, что роковое занятие вел не случайный инструктор, а любовница мужа убитой. Неужели это она отравила свою соперницу? Или может, это сделал неверный муж? Великолепная пятёрка берется за расследование.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»