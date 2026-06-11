Последний свидетель
Wink
Сериалы
Великолепная пятерка
8-й сезон
Последний свидетель
9.22019, Последний свидетель
Детектив18+
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Великолепная пятерка (сериал, 2019) сезон 8 серия 10 смотреть онлайн

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О сериале

Иногда грехи из далекого прошлого не хотят отпускать и тянутся за человеком, вынуждая его совершать все новые и новые злодеяния в попытке сохранить тайну. Несколько лет назад группа друзей отправилась в поход. Теперь в живых из компании остался только один. Что же произошло в том злополучном походе?

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»