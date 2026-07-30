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Сериалы
Великолепная пятерка
8-й сезон
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9.22019, Строго по вертикали
Детектив18+

Контент станет доступным 05.08.2026

Великолепная пятерка (сериал, 2019) сезон 8 серия 28 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Скалодром - опасное место, но не только оттого, что можно сорваться с высоты. Инструктор по скалолазанию Римма Свешникова получает пулю в затылок прямо во время восхождения. Кто и за что решил убить девушку? Великолепная пятёрка распутает эту загадку.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»