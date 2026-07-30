Скалодром - опасное место, но не только оттого, что можно сорваться с высоты. Инструктор по скалолазанию Римма Свешникова получает пулю в затылок прямо во время восхождения. Кто и за что решил убить девушку? Великолепная пятёрка распутает эту загадку.

