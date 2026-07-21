На вечеринке диджей падает замертво - убийца, выстреливший девушке в голову, теряется среди толпы и тумана. Под подозрением охранник клуба, безответно влюбленный в убитую, и её бывшие - тренер личностного роста и видеооператор. Оперативники выясняют, что дело действительно в любви, но всё не так просто, как казалось на первый взгляд.

