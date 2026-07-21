Свидание в тумане
Wink
Сериалы
Великолепная пятерка
8-й сезон
Свидание в тумане
9.22019, Свидание в тумане
Детектив18+
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Великолепная пятерка (сериал, 2019) сезон 8 серия 19 смотреть онлайн

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О сериале

На вечеринке диджей падает замертво - убийца, выстреливший девушке в голову, теряется среди толпы и тумана. Под подозрением охранник клуба, безответно влюбленный в убитую, и её бывшие - тренер личностного роста и видеооператор. Оперативники выясняют, что дело действительно в любви, но всё не так просто, как казалось на первый взгляд.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»