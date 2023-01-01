Витязи (сериал, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Исторический детектив «Витязи» о троице смелых воинов, которые разгадывают тайны далекого острога времен Новгородской республики. XIII век.



Воевода Белогор, возглавлявший отряд могучих витязей, становится жертвой предательства, и князь решает его разжаловать. Лишившись дела всей своей жизни, Белогор направляется в деревню на окраине государства, где пытается заново построить быт. Здесь же живет молодой и вспыльчивый юноша Агафон, то и дело попадающий в различные передряги, а также загадочный мужчина Варун, предпочитающий зверей и растения компании людей. Вскоре всем троим придется погрузиться во многочисленные тайны, окружающие деревушку.



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