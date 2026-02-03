Витязи. Сезон 2
Витязи
2-й сезон

Витязи (сериал, 2025) сезон 2 смотреть онлайн

8.32025, Витязи. Сезон 2 16 серий
Детектив, Исторический18+
Три витязя стоят на страже Древней Руси. Исторический детектив Пятого канала
О сериале

Воевода Белогор и его верные друзья Агафон с Варуном помогли посаднику Климу Даниловичу смуту в Новгороде предотвратить. Но как не упрашивал посадник витязей, все отказались от почетной должности тысяцкого и вернулись в маленький острог неподалеку от Русы. Белогор мечтает и дальше быть древоделом. У Агафона невеста тут, в остроге, а Варуну рядом с людьми тесно. Он уходит в лес. Но недолго длится их мирная жизнь. Посадник Клим Данилович погибает на охоте. И находится свидетель, который объявляет, что видел, как посадника убили Витязи! И теперь Витязей ждет казнь. Витязи вынуждены странствовать и проявлять чудеса изобретательности, чтобы спасти и свои, и чужие жизни. Ведь соседи норовят пойти войной..

В озере Ильмень поселилось чудище и стало пожирать людей. В Новгороде все ждут Мессию и его хотят сделать посадником. А кто он такой? И откуда слух пошел про этого Мессию? Это тоже надо расследовать. А как, если их все ищут. Придется Витязям менять внешность и побывать: монахами, бродячими музыкантами, сарацинами и даже сборщиками дани. Во время своего путешествия они не один раз будут на волоске от смерти, но их крепкая дружба и взаимовыручка не даст им пропасть.
Не будут забыты и личные линии наших героев: Варун найдет своих родителей, Агафон встретит свою прошлую любовь, Белогор узнает, что у него может быть ребенок от первой жены, которая погибла при родах.

Об опасностях, которые их ожидают, можно узнать, если смотреть сериал «Витязи» онлайн на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Исторический, Детектив

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
4.9 IMDb

