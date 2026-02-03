Витязи (сериал, 2025) сезон 2 смотреть онлайн

Воевода Белогор и его верные друзья Агафон с Варуном помогли посаднику Климу Даниловичу смуту в Новгороде предотвратить. Но как не упрашивал посадник витязей, все отказались от почетной должности тысяцкого и вернулись в маленький острог неподалеку от Русы. Белогор мечтает и дальше быть древоделом. У Агафона невеста тут, в остроге, а Варуну рядом с людьми тесно. Он уходит в лес. Но недолго длится их мирная жизнь. Посадник Клим Данилович погибает на охоте. И находится свидетель, который объявляет, что видел, как посадника убили Витязи! И теперь Витязей ждет казнь. Витязи вынуждены странствовать и проявлять чудеса изобретательности, чтобы спасти и свои, и чужие жизни. Ведь соседи норовят пойти войной..



В озере Ильмень поселилось чудище и стало пожирать людей. В Новгороде все ждут Мессию и его хотят сделать посадником. А кто он такой? И откуда слух пошел про этого Мессию? Это тоже надо расследовать. А как, если их все ищут. Придется Витязям менять внешность и побывать: монахами, бродячими музыкантами, сарацинами и даже сборщиками дани. Во время своего путешествия они не один раз будут на волоске от смерти, но их крепкая дружба и взаимовыручка не даст им пропасть.

Не будут забыты и личные линии наших героев: Варун найдет своих родителей, Агафон встретит свою прошлую любовь, Белогор узнает, что у него может быть ребенок от первой жены, которая погибла при родах.



