Витязи (сериал, 2025) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

Витязи-2. Гремучие шары. 1 часть
Витязи-2. Гремучие шары. 1 часть
2025, Витязи-2. Гремучие шары. 1 часть
Детектив, Исторический18+
Три витязя стоят на страже Древней Руси. Исторический детектив Пятого канала
Исторический детектив «Витязи» о троице смелых воинов, которые разгадывают тайны далекого острога времен Новгородской республики. XIII век.

Воевода Белогор, возглавлявший отряд могучих витязей, становится жертвой предательства, и князь решает его разжаловать. Лишившись дела всей своей жизни, Белогор направляется в деревню на окраине государства, где пытается заново построить быт. Здесь же живет молодой и вспыльчивый юноша Агафон, то и дело попадающий в различные передряги, а также загадочный мужчина Варун, предпочитающий зверей и растения компании людей. Вскоре всем троим придется погрузиться во многочисленные тайны, окружающие деревушку.

Страна
Россия
Жанр
Исторический, Детектив
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
4.9 IMDb

