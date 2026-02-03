8.32025, Витязи-2. Мертвая пустошь. 1 часть
Детектив, Исторический18+
Три витязя стоят на страже Древней Руси. Исторический детектив Пятого канала
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Витязи (сериал, 2025) сезон 2 серия 15 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+52 мин
Витязи
Сезон 2 Серия 1
- 18+52 мин
Витязи
Сезон 2 Серия 2
- 18+49 мин
Витязи
Сезон 2 Серия 3
- 18+49 мин
Витязи
Сезон 2 Серия 4
- 18+50 мин
Витязи
Сезон 2 Серия 5
- 18+49 мин
Витязи
Сезон 2 Серия 6
- 18+50 мин
Витязи
Сезон 2 Серия 7
- 18+50 мин
Витязи
Сезон 2 Серия 8
- 18+50 мин
Витязи
Сезон 2 Серия 9
- 18+54 мин
Витязи
Сезон 2 Серия 10
- 18+52 мин
Витязи
Сезон 2 Серия 11
- 18+49 мин
Витязи
Сезон 2 Серия 12
- 18+52 мин
Витязи
Сезон 2 Серия 13
- 18+52 мин
Витязи
Сезон 2 Серия 14
- 18+51 мин
Витязи
Сезон 2 Серия 15
- 18+52 мин
Витязи
Сезон 2 Серия 16
О сериале
Исторический детектив «Витязи» о троице смелых воинов, которые разгадывают тайны далекого острога времен Новгородской республики. XIII век.
Воевода Белогор, возглавлявший отряд могучих витязей, становится жертвой предательства, и князь решает его разжаловать. Лишившись дела всей своей жизни, Белогор направляется в деревню на окраине государства, где пытается заново построить быт. Здесь же живет молодой и вспыльчивый юноша Агафон, то и дело попадающий в различные передряги, а также загадочный мужчина Варун, предпочитающий зверей и растения компании людей. Вскоре всем троим придется погрузиться во многочисленные тайны, окружающие деревушку.
Об опасностях, которые их ожидают, можно узнать, если смотреть сериал «Витязи» онлайн на Wink.
СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Детектив
КачествоFull HD
Время50 мин / 00:50
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
4.9 IMDb
- МКРежиссёр
Михаил
Колпахчиев
- АТАктёр
Алан
Томаев
- ОМАктёр
Олег
Малышев
- ДПАктёр
Дмитрий
Петрухин
- НВАктёр
Никита
Василевский
- АРАктриса
Анастасия
Рудиш
- ЯРАктёр
Ян
Решетников
- ДГАктёр
Далер
Газибеков
- СОАктёр
Сергей
Оболенский
- МЦАктриса
Марина
Цуркова
- СНАктёр
Сарвар
Норматов
- МКСценарист
Михаил
Колпахчиев
- Продюсер
Марина
Белова
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- МКПродюсер
Михаил
Колпахчиев
- ИЛПродюсер
Илья
Лобанов
- СЦХудожник
Станислав
Цвечковский
- СЧОператор
Сергей
Чистяков
- ИЗКомпозитор
Игорь
Заливалов
- СБКомпозитор
Станислав
Балашов