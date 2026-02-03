Витязи (сериал, 2025) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

Исторический детектив «Витязи» о троице смелых воинов, которые разгадывают тайны далекого острога времен Новгородской республики. XIII век.



Воевода Белогор, возглавлявший отряд могучих витязей, становится жертвой предательства, и князь решает его разжаловать. Лишившись дела всей своей жизни, Белогор направляется в деревню на окраине государства, где пытается заново построить быт. Здесь же живет молодой и вспыльчивый юноша Агафон, то и дело попадающий в различные передряги, а также загадочный мужчина Варун, предпочитающий зверей и растения компании людей. Вскоре всем троим придется погрузиться во многочисленные тайны, окружающие деревушку.



Об опасностях, которые их ожидают, можно узнать, если смотреть сериал «Витязи» онлайн на Wink.

