Витязи (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
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Сюжет
Исторический детектив о троице смелых воинов, которые разгадывают тайны далекого острога времен Новгородской республики. XIII век. Воевода Белогор, возглавлявший отряд могучих витязей, становится жертвой предательства, и князь решает его разжаловать. Лишившись дела всей своей жизни, Белогор направляется в деревню на окраине государства, где пытается заново построить быт. Здесь же живет молодой и вспыльчивый юноша Агафон, то и дело попадающий в различные передряги, а также загадочный мужчина Варун, предпочитающий зверей и растения компании людей. Вскоре всем троим придется погрузиться во многочисленные тайны, окружающие деревушку. Об опасностях, которые их ожидают, можно узнать, если смотреть сериал «Витязи» онлайн на Wink.
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Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыИсторические, Детективы
Рейтинг
- МКРежиссёр
Михаил
Колпахчиев
- АТАктёр
Алан
Томаев
- ОМАктёр
Олег
Малышев
- ДПАктёр
Дмитрий
Петрухин
- НВАктёр
Никита
Василевский
- АРА�ктриса
Анастасия
Рудиш
- ЯРАктёр
Ян
Решетников
- ДГАктёр
Далер
Газибеков
- СОАктёр
Сергей
Оболенский
- МЦАктриса
Марина
Цуркова
- СНАктёр
Сарвар
Норматов
- МКСценарист
Михаил
Колпахчиев
- Продюсер
Марина
Белова
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- МКПродюсер
Михаил
Колпахчиев
- ИЛПродюсер
Илья
Лобанов
- СЦХудожник
Станислав
Цвечковский
- СЧОператор
Сергей
Чистяков
- ИЗКомпозитор
Игорь
Заливалов
- СБКомпозитор
Станислав
Балашов