Витязи. Сезон 1. Серия 3
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Витязи
1-й сезон
3-я серия
8.22023, Витязи. Сезон 1. Серия 3
Детективы, Исторические18+
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Витязи (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Исторический детектив о троице смелых воинов, которые разгадывают тайны далекого острога времен Новгородской республики. XIII век. Воевода Белогор, возглавлявший отряд могучих витязей, становится жертвой предательства, и князь решает его разжаловать. Лишившись дела всей своей жизни, Белогор направляется в деревню на окраине государства, где пытается заново построить быт. Здесь же живет молодой и вспыльчивый юноша Агафон, то и дело попадающий в различные передряги, а также загадочный мужчина Варун, предпочитающий зверей и растения компании людей. Вскоре всем троим придется погрузиться во многочисленные тайны, окружающие деревушку. Об опасностях, которые их ожидают, можно узнать, если смотреть сериал «Витязи» онлайн на Wink.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Исторические, Детективы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Витязи»

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