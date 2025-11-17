Изгой-3. Западня
Изгой-3. Западня
8.72025, Изгой-3. Западня 1 сезон
Детектив16+
Изгой-3. Западня (сериал, 2025) смотреть онлайн

1-й сезон

О сериале

У мстительной Лихо появляется новый союзник в битве против заклятого врага. Сериал «Изгой-3. Западня» — продолжение детектива про офицера полиции Жору Белонога.

У Георгия Белонога, наконец, выдалась возможность провести время с семьей. Вместе с женой Оксаной он отправляется в Великий Новгород отдохнуть в элитном отеле «Затмение». Однако эта поездка — часть коварного замысла его врагов. Воссоединившись, Лихо и Яга времени зря не теряли и уже приготовили для Белоногов западню, чтобы расправиться с ними окончательно. Жора рассчитывал на спокойный уикенд, но снова вынужден защищать своих близких от неугомонных злодеев.

Как удалось выжить Бабе Яге, которую все считали мертвой, расскажет сериал «Изгой-3. Западня»: смотреть онлайн новую часть детективного триллера про Жору Белонога можно на видеосервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Детектив

