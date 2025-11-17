Изгой-3. Западня (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыИзгой-3. Западня1-й сезон
8.72025, Изгой-3. Западня. Сезон 1 4 серии
Детектив16+
Жора Белоног и его семья снова в опасности. Включайте сериал «Изгой-3. Западня», смотреть 1 сезон которого можно в онлайн-кинотеатре Wink.
Шокирующим известием первого сезона становится возвращение Бабы Яги. Воссоединившись с матерью, Елизавета по прозвищу Лихо продолжает охоту на Жору Белонога и устраивает западню для всей его семьи. Направляясь в Великий Новгород, Жора планирует провести время с любимой женой Оксаной и близкими, но спокойный отдых оборачивается кошмаром. Лихо и Яга, жаждущие мести, уже поджидают Белоногов в шикарной гостинице «Затмение».
Чтобы не пропустить главную битву с Бабой Ягой, начинайте смотреть сериал «Изгой-3. Западня» — 1 сезон онлайн ждет вас на нашем видеосервисе Wink!
- САРежиссёр
Сергей
Артимович
- АФАктёр
Андрей
Фролов
- ГКАктриса
Глафира
Козулина
- ОБАктриса
Оксана
Базилевич
- ОГАктёр
Олег
Гаянов
- ЮЗАктриса
Юлия
Зыкова
- МГАктёр
Марк
Гаврилов
- АБСценарист
Александр
Бурцев
- ВБСценарист
Валентин
Бохонский
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- МФПродюсер
Марина
Фоменко
- ИПХудожник
Игорь
Панюшкин
- ДАОператор
Дмитрий
Арефев