Изгой-3. Западня. Сезон 1
Wink
Сериалы
Изгой-3. Западня
1-й сезон

Изгой-3. Западня (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

8.72025, Изгой-3. Западня. Сезон 1 4 серии
Детектив16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Жора Белоног и его семья снова в опасности. Включайте сериал «Изгой-3. Западня», смотреть 1 сезон которого можно в онлайн-кинотеатре Wink.

Шокирующим известием первого сезона становится возвращение Бабы Яги. Воссоединившись с матерью, Елизавета по прозвищу Лихо продолжает охоту на Жору Белонога и устраивает западню для всей его семьи. Направляясь в Великий Новгород, Жора планирует провести время с любимой женой Оксаной и близкими, но спокойный отдых оборачивается кошмаром. Лихо и Яга, жаждущие мести, уже поджидают Белоногов в шикарной гостинице «Затмение».

Чтобы не пропустить главную битву с Бабой Ягой, начинайте смотреть сериал «Изгой-3. Западня» — 1 сезон онлайн ждет вас на нашем видеосервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Детектив

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Изгой-3. Западня»