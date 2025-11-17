Изгой-3. Западня (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Жора Белоног и его семья снова в опасности. Включайте сериал «Изгой-3. Западня», смотреть 1 сезон которого можно в онлайн-кинотеатре Wink.



Шокирующим известием первого сезона становится возвращение Бабы Яги. Воссоединившись с матерью, Елизавета по прозвищу Лихо продолжает охоту на Жору Белонога и устраивает западню для всей его семьи. Направляясь в Великий Новгород, Жора планирует провести время с любимой женой Оксаной и близкими, но спокойный отдых оборачивается кошмаром. Лихо и Яга, жаждущие мести, уже поджидают Белоногов в шикарной гостинице «Затмение».



