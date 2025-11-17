Изгой-3. Западня. Сезон 1. Серия 3
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Сериалы
Изгой-3. Западня
1-й сезон
3-я серия
8.82025, Изгой-3. Западня. Сезон 1. Серия 3
Детектив18+
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Изгой-3. Западня (сериал, 2025) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Семейство Белоногов едет в Великий Новгород, чтобы провести незабываемые выходные в роскошном отеле с красивым названием «Затмение». Но ни Жора, ни его родные не догадываются, что направляются прямо в западню: Лихо и воскресшая Баба Яга уже готовы осуществить свой коварный план по их уничтожению. Смогут ли Белоноги пережить этот уикенд?

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Изгой-3. Западня»