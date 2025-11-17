Семейство Белоногов едет в Великий Новгород, чтобы провести незабываемые выходные в роскошном отеле с красивым названием «Затмение». Но ни Жора, ни его родные не догадываются, что направляются прямо в западню: Лихо и воскресшая Баба Яга уже готовы осуществить свой коварный план по их уничтожению. Смогут ли Белоноги пережить этот уикенд?

