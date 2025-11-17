WinkСериалыИзгой-3. Западня1-й сезон4-я серия
8.82025, Изгой-3. Западня. Сезон 1. Серия 4
Детектив18+
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Изгой-3. Западня (сериал, 2025) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
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О сериале
Семейство Белоногов едет в Великий Новгород, чтобы провести незабываемые выходные в роскошном отеле с красивым названием «Затмение». Но ни Жора, ни его родные не догадываются, что направляются прямо в западню: Лихо и воскресшая Баба Яга уже готовы осуществить свой коварный план по их уничтожению. Смогут ли Белоноги пережить этот уикенд?
Рейтинг
- САРежиссёр
Сергей
Артимович
- АФАктёр
Андрей
Фролов
- ГКАктриса
Глафира
Козулина
- ОБАктриса
Оксана
Базилевич
- ОГАктёр
Олег
Гаянов
- ЮЗАктриса
Юлия
Зыкова
- МГАктёр
Марк
Гаврилов
- АБСценарист
Александр
Бурцев
- ВБСценарист
Валентин
Бохонский
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- МФПродюсер
Марина
Фоменко
- ИПХудожник
Игорь
Панюшкин
- ДАОператор
Дмитрий
Арефев