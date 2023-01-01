WinkСериалыПетля НестероваАктёры и съёмочная группа сериала «Петля Нестерова»
Актёры и съёмочная группа сериала «Петля Нестерова»
Режиссёры
Актёры
АктёрКирилл Нестеров
Кирилл Запорожский
АктрисаРита
Карина Разумовская
АктрисаОльга, дочь Королёва
Оксана Акиньшина
АктёрВладимир Зимин, полковник КГБ
Дмитрий Шевченко
АктёрБорис Смолин, капитан УБХСС
Сергей Горобченко
АктёрСтанислав Мурзин, подручный Королева
Сергей Бурунов
АктёрЮрий Андропов, председатель КГБ СССР
Сергей Барковский
АктёрНиколай Щёлоков, министр внутренних дел СССР
Василий Бочкарев
АктрисаСветлана Щелокова
Евгения Дмитриева
АктрисаИрина Зимина
Ирина Пегова
Актёргенерал-майор Королёв
Юрий Ицков
АктрисаТатьяна Королёва