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Петля Нестерова
Актёры и съёмочная группа сериала «Петля Нестерова»

Актёры и съёмочная группа сериала «Петля Нестерова»

Режиссёры

Илья Казанков

Илья Казанков

Режиссёр

Актёры

Кирилл Запорожский

Кирилл Запорожский

АктёрКирилл Нестеров
Карина Разумовская

Карина Разумовская

АктрисаРита
Оксана Акиньшина

Оксана Акиньшина

АктрисаОльга, дочь Королёва
Дмитрий Шевченко

Дмитрий Шевченко

АктёрВладимир Зимин, полковник КГБ
Сергей Горобченко

Сергей Горобченко

АктёрБорис Смолин, капитан УБХСС
Сергей Бурунов

Сергей Бурунов

АктёрСтанислав Мурзин, подручный Королева
Сергей Барковский

Сергей Барковский

АктёрЮрий Андропов, председатель КГБ СССР
Василий Бочкарев

Василий Бочкарев

АктёрНиколай Щёлоков, министр внутренних дел СССР
Евгения Дмитриева

Евгения Дмитриева

АктрисаСветлана Щелокова
Ирина Пегова

Ирина Пегова

АктрисаИрина Зимина
Юрий Ицков

Юрий Ицков

Актёргенерал-майор Королёв
Оксана Базилевич

Оксана Базилевич

АктрисаТатьяна Королёва