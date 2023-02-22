Поздняя любовь (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно
9.02012, Поздняя любовь
Мелодрама91 мин12+
О фильме
Работница швейной мастерской Лида и ее муж Антон – образцово-показательная семья. Они вместе уже двадцать лет, растят взрослую дочь Соню и ведут размеренную, спокойную, «правильную» жизнь. Но весь этот налаженный мир в одночасье рушится, когда Антон во время командировки в Москву встречает свою институтскую подругу Таню, столичную красавицу и бизнес-леди. Увидев ожившие картинки глянцевого счастья, Антон с горечью понимает, что его единственная жизнь проходит мимо и если он не изменит ее сейчас, то не изменит никогда...
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.8 IMDb
- САРежиссёр
Сергей
Алешечкин
- Актриса
Евгения
Дмитриева
- АЕАктёр
Андрей
Егоров
- АКАктриса
Алёна
Константинова
- НГАктриса
Наталья
Гудкова
- НТАктёр
Николай
Токарев
- ЮААктриса
Юлия
Агафонова
- МГАктёр
Максим
Глотов
- Актриса
Елена
Лотова
- НБАктриса
Наталья
Барило
- ОДАктриса
Ольга
Долинина
- ЛКСценарист
Леся
Карпа
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ДЗПродюсер
Дмитрий
Зайцев
- ДБПродюсер
Дмитрий
Бейнарович
- МКХудожница
Марина
Комкова
- ВРХудожник
Владимир
Репной
- РРМонтажёр
Роман
Рыбин
- КЗОператор
Кирилл
Зоткин
- ИЕКомпозитор
Илья
Ефимов
- ДККомпозитор
Денис
Копытов
- ИСКомпозитор
Игорь
Смирнов