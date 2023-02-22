Поздняя любовь (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

Работница швейной мастерской Лида и ее муж Антон – образцово-показательная семья. Они вместе уже двадцать лет, растят взрослую дочь Соню и ведут размеренную, спокойную, «правильную» жизнь. Но весь этот налаженный мир в одночасье рушится, когда Антон во время командировки в Москву встречает свою институтскую подругу Таню, столичную красавицу и бизнес-леди. Увидев ожившие картинки глянцевого счастья, Антон с горечью понимает, что его единственная жизнь проходит мимо и если он не изменит ее сейчас, то не изменит никогда...

