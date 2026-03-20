Сезоны и серии
О сериале
«Грачи» — сериал, который погружает в тяжелую атмосферу послевоенного времени. Действие разворачивается в 1947 году, когда последствия войны все еще ощущаются в судьбах людей.
Сюжет строится вокруг серии загадочных убийств в Ленинграде. Капитан милиции Ратников пытается понять, что связывает жертв, и выходит на, казалось бы, обычного человека — сотрудника рыбного хозяйства. Однако расследование показывает, что тот скрывает свою настоящую личность. В прошлом подозреваемый был нацистским офицером, причастным к лагерю «Грачи», где происходили ужасающие вещи. Сам Ратников видит в этом деле шанс приблизиться к разгадке собственной трагедии, которая не дает ему покоя.
В этом сериале есть и сильная детективная линия, и личная драма, и ощущение постоянной опасности. Сериал «Грачи» (2025) смотреть онлайн можно на Wink.
Рейтинг
- ИМРежиссёр
Илья
Максимов
- Актёр
Артём
Ткаченко
- Актёр
Алексей
Макаров
- Актёр
Алексей
Серебряков
- Актриса
Евгения
Дмитриева
- ДБАктриса
Дарья
Балабанова
- ЕХАктриса
Елена
Хабарова
- РГАктёр
Роман
Грибков
- МЕАктёр
Михаил
Евланов
- ЕПАктриса
Елена
Плаксина
- АБАктриса
Александра
Богданова
- ВПАктёр
Вячеслав
Пронин
- Актёр
Вадим
Пироженко
- Актёр
Константин
Кузьмин
- НКАктёр
Никита
Кучихидзе
- СССценарист
Светлана
Сухова
- АЖСценарист
Андрей
Житков
- ИОПродюсер
Илья
Огнев
- Продюсер
Антон
Володькин
- Продюсер
Александр
Косарим
- Продюсер
Владимир
Тюлин
- Продюсер
Анатолий
Тупицын
- Продюсер
Ольга
Погодина
- Продюсер
Алексей
Пиманов
- АРПродюсер
Анна
Рогожина
- ЕШХудожница
Евгения
Ширяева
- ТКХудожница
Тамара
Котова
- ДКОператор
Дмитрий
Кувшинов