«Грачи» — сериал, который погружает в тяжелую атмосферу послевоенного времени. Действие разворачивается в 1947 году, когда последствия войны все еще ощущаются в судьбах людей.



Сюжет строится вокруг серии загадочных убийств в Ленинграде. Капитан милиции Ратников пытается понять, что связывает жертв, и выходит на, казалось бы, обычного человека — сотрудника рыбного хозяйства. Однако расследование показывает, что тот скрывает свою настоящую личность. В прошлом подозреваемый был нацистским офицером, причастным к лагерю «Грачи», где происходили ужасающие вещи. Сам Ратников видит в этом деле шанс приблизиться к разгадке собственной трагедии, которая не дает ему покоя.



В этом сериале есть и сильная детективная линия, и личная драма, и ощущение постоянной опасности. Сериал «Грачи» (2025) смотреть онлайн можно на Wink.

